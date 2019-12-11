أنقرة ترحل اثنين يحملان الجنسية الألمانية إلى برلين بتهمة الانتماء لـ"داعش"

أنطاكيا - سبوتنيك . وقالت الداخلية التركية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إنها "رحلت ألمانيين اثنين متهمين بالانتماء لتنظيم داعش إلى بلدهما".

وأضاف البيان "قامت تركيا بترحيل 73 أجنبيا من تنظيم داعش إلى بلدانهم منذ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحتى الآن، وجرى ترحيل مواطن يوناني ينتمي إلى تنظيم داعش إلى بلاده أمس".

وأعلنت الداخلية التركية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري ترحيل 5 مقاتلين أجانب وصفتهم بالإرهابيين يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم.

وبدأت تركيا عملية إعادة مقاتلي "داعش"، الذين تحتجزهم، مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أرسلت عددا من المشتبه بهم إلى بلدانهم الأصلية على الرغم من مطالبة بعض الدول الأوروبية بمحاكمتهم في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم.

وكان إسماعيل جاتاكلي متحدث الداخلية التركية، قد أعلن في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

​وقال متحدث الداخلية، إن "تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم".

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".