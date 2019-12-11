الشيوخ الأمريكي يلزم وزير الخارجية باتخاذ قرار تصنيف روسيا كراعية للإرهاب

وقال متحدث باسم المكتب الصحفي لمجلس الشيوخ: "اليوم، تم قبول جميع المقترحات المطروحة للتصويت، باستثناء اقتراح واحد (مشروع قانون الحماية من عدوان الكرملين ابتدأً من عام 2019)".

تكلف الوثيقة الخاصة بروسيا وزير الخارجية، في غضون 90 يومًا من بدء نفاذها، بإبداء رأيه في هذا الموضوع للجان الكونغرس ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، يجب عليه تقديم استنتاج بشأن ما إذا كانت الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها روسيا موجودة في دونباس وما إذا كانت، إلى جانب الجماعات المسلحة التابعة لجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين (المعلنتين من طرف واحد)، تندرج تحت تعريف "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على قرار يطالب الرئيس بالحصول على موافقة الكونغرس لاتخاذ قرار بشأن الانسحاب من الناتو.

وتضم هذه القائمة "رعاة الإرهاب" الآن إيران وكوريا الشمالية وسوريا والسودان.