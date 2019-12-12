البنتاغون يعلن زيادة الوجود العسكري الروسي في سوريا

وقال مارك اسبر في كلمة له أمام الكونغرس الأمريكي إن الوجود العسكري الروسي في سوريا ازداد خلال الشهر ونصف الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة روسية أن وزير الدفاع الأمريكي كشف أن ذلك لا يثير قلقه بقدر ما يثيره "توسع النفوذ الروسي في مصر والسعودية وأماكن أخرى".

وأضاف اسبر أن الأكثر خطورة وجود ترابط بين روسيا وتركيا.

وكان اسبر قد أعلن عن قلق البنتاغون من ابتعاد تركيا عن حلف شمال الأطلسي.