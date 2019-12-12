كوبا تدين العقوبات التي فرضتها "وادا" على الرياضيين الروس

أدان الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، اليوم الخميس، العقوبات التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، على الرياضيين الروس.

موسكو - سبوتنيك. وكتب الزعيم الكوبي على موقعه على تويتر: "إن كوبا تعارض العقوبات الجائرة التي فرضتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ضد روسيا".

#Cuba opposes World Anti-Doping Agency (WADA) unfair sanctions to #Russia. Decisions concerning sports and the International Olympic Movement cannot be based on political considerations or double standards. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/dzXK60IQZi — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 11, 2019

وأضاف قائلا: إن "القرارات المتعلقة بالرياضة والحركة الأولمبية الدولية لا يمكن أن تقوم على اعتبارات سياسية أو ازدواجية المعايير".

يذكر في هذا السياق أن لجنة الامتثال التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، كانت قد أوصت في وقت سابق، اللجنة التنفيذية بتعليق مشاركة الرياضيين الروس من المسابقات الدولية لمدة أربع سنوات.

وظهرت في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، بيانات تفيد بوجود احتمال لإبعاد روسيا عن المشاركة في الألعاب الأولمبية 2020 بسبب التزوير المزعوم لبيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.