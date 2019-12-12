تسمية أصحاب أقوى قوة عسكرية جوية في العالم

ووفق "فلايت غلوبال"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر ترتيب أصحاب أقوى قوات جوية حيث تضم قواتها الجوية الآن 13300 طائرة أو 25 في المائة من إجمالي عدد الطائرات الحربية الموجودة في العالم.

وحلت روسيا في المرتبة الثانية بـ4163 طائرة حربية. كما حلت روسيا في المرتبة الثانية في عدد الطائرات الروسية الموجودة بحوزة الدول الأخرى: 1067 طائرة من طراز "سو-27" و"سو-30" و2865 طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8/17".

وتحتل روسيا مع شركائها في رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات السوفيتية السابقة) المركز الأول في نمو حجم القوات الجوية، إذ ازداد حجم قواتها الجوية خلال عام 2019 بنسبة 2 في المائة، في حين تقلص حجم القوات الجوية الأمريكية بنسبة 1 في المائة.

وفي قائمة أصحاب أقوى قوات جوية حلت الصين في المرتبة الثالثة (3210 طائرات). وتليها الهند (2123 طائرة) وكوريا الجنوبية (1649 طائرة) واليابان (1561 طائرة).