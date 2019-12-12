تركيا لا تنوي الاستغناء عن الناتو

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للبرلمان التركي خلال مناقشة موازنة عام 2020، بأن تركيا لا تنوي الاستغناء عن عضويتها في حلف الناتو.

وقال أكار إن حلف الناتو أكثر قوة مع وجود تركيا ولا شك أنه سيفقد الكثير من قوته في حال خروجها، وأكد أن الحديث عن إخراج أنقرة من الناتو لا معنى له.

وأضاف أكار: "تركيا أثبتت قوتها عبر عملياتها العسكرية التي قامت بها ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأشار إلى أن عملية "نبع السلام" التي أطلقتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، استهدفت التنظيمات الإرهابية فقط، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" الإخبارية.

ولفت إلى أن أفراد قوات الجيش الوطني السوري يدافعون عن بلدهم ويسعون للحفاظ على ديارهم، مبينا أن تركيا تحترم وحدة أراضي جميع دول الجوار.

وتابع قائلا: "العملية تهدف لإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، وتوفير فرصة العودة لنحو مليوني سوري إلى ديارهم، وعملية نبع السلام مطابقة للمعاهدات والقوانين الدولية".

وأكد أن شائعات إلحاق قوات "نبع السلام" أضرارا بالأكراد والمدنيين في مناطق شرق الفرات، عبارة عن هراء لا قيمة له وبعيدة عن الحقيقة تماما.