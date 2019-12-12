أنقرة تدعو واشنطن إلى التصرف بحكمة على خلفية العقوبات الأمريكية

وجاء ذلك في بيان صدر، اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية التركية: "نعلم الدوافع التي تقف وراء اعتماد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبات على بلادنا بذريعة عملية نبع السلام ومنظومة إس-400"، وفقا لوكالة "الأناضول".

وتابع البيان: "السبب في ذلك هو خيبة الأمل العميقة الناجمة عن الضربة القاصمة التي وجهناها للمشروع المعد بعناية (في شمال سوريا) منذ مدة طويلة".

وأشار البيان إلى أن المساعي الجارية في الآونة الأخيرة في كلا المجلسين بالكونغرس الأمريكي تأتي في سياق حسابات سياسية داخلية، وتدعمها أوساط مناهضة لتركيا.

ودعا البيان مجلس الشيوخ إلى التصرف بحكمة واتخاذ موقف بناء يحول دون إلحاق الأذى بالأهداف المشتركة المتفق عليها على أعلى المستويات بين البلدين.

من جانبه ذكر المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين، أمس الأربعاء، أن تشريعا أمريكيا لفرض عقوبات على بلاده لن يؤثر على استخدام أنقرة لمنظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" الروسية، حتى إذا أقره الكونغرس.

يشار إلى أن لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي أيدت، أمس الأربعاء، تشريعا لمعاقبة تركيا بعد توغلها في شمال سوريا وشرائها صواريخ إس-400، وذلك في أحدث تحرك من جانب المشرعين لدفع الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ نهج أكثر صرامة ضد أنقرة.