نائب ألماني: تسميم مناخ العلاقات مع روسيا حدث بمبادرة حكومة ألمانيا

أعلن ستيفن كوتري، النائب عن كتلة الحزب اليميني "البديل لألمانيا" في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، اليوم الخميس، أن مناخ العلاقات مع روسيا تسمم بمبادرة حكومة ألمانيا.

برلين - سبوتنيك. وقال البرلماني، معلقا على طرد اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين على خلفية التحقيق في جريمة قتل ببرلين، في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك": "للأسف، في العلاقات مع روسيا، جرى تسميم المناخ من قبل الحكومة الفدرالية على مدى سنوات عديدة، ويتم تمثيل روسيا دائمًا كـ "كبش فداء" قبل ظهور الأدلة على الطاولة ينبغي دائما تطبيق افتراض البراءة سواء في التحقيق بجريمة القتل في موابيت و في حالة تسمم سكريبال في سالزبوري".

وأضاف كوتري بأن تصعيد التوترات يمكن أن يكون بمثابة "خطوة أخرى نحو المواجهة، التي يجب ألا نتخذها". ودعا ألمانيا إلى "العمل بشكل أوثق مع روسيا، والتعاون"، واصفا تصرفات الحكومة بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل بأنها "رد فعل متحيز سياسيا".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو طلبت من ألمانيا تسليمها مخطط تفجير محطة مترو في موسكو، لكن لم يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الصدد.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لا يعرف على ماذا تستند تصريحات ألمانيا بشأن عدم كفاية مشاركة موسكو في التحقيق في جريمة القتل في برلين، والتي بسببها قررت ألمانيا طرد الدبلوماسيين الروسيين، ووصف مطالب برلين لموسكو بالاعتراف بتورطها في القتل غير مقبولة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجانب الروسي مضطر لتنفيذ مجموعة من إجراءات الرد على خلفية اعتبار اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين، غير مرغوب بهما.

وطردت الحكومة الألمانية، في وقت سابق، اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية بسبب مقتل مواطن جورجي في برلين.