روسيا... فتح تحقيق جنائي في ملابسات تحطم مروحية "مي 28"

موسكو - سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس الأربعاء، إن مروحية عسكرية من طراز "مي-28"، تحطمت في إقليم كراسنودار، مما أسفر عن مقتل طيارين.

وأوضح البيان أن المروحية تحطمت بالقرب من مطار كورينوفسك، خلال رحلة تدريبية نفذت ليلا في ظل ظروف جوية صعبة، مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى مقتل الطيارين، مشيرا إلى أنه تم إرسال فريق تحقيق خاص إلى الموقع للتحقيق في الحادث.

وتحطمت الطائرة خلال قيامها بالتحليق في ظروف جوية صعبة، حيث من المقرر أن يتم تحليل بيانات الحادث بواسطة السلطات في موسكو.

وتقول السلطات الروسية إن المحققين سيحاولون الكشف عن ملابسات الحادث، الذي تسبب في تحطم الطائرة.

يذكر أن بيان وزارة الدفاع الروسية أوضح أن المروحية نفذت رحلتها دون ذخيرة، وأنه تم إرسال فريق تحقيق خاص إلى الموقع للتحقيق في الحادث.