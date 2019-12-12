الحرس الثوري الإيراني "يتحرش" بحاملة الطائرات الأمريكية في "مضيق هرمز"

كشفت وسائل إعلام إيرانية أن 20 سفينة صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، قامت بمضايقة ومرافقة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، حيث كانت تعبر مضيق هرمز.

وقالت صحيفة "مشرق نيوز" المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن "مجموعة من 20 سفينة إيرانية صغيرة تابعة لقوات الحرس قامت بمضايقة حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" للطائرات القتالية، والتي تضمنت المدمرة الأمريكية ليتي الخليج (CG 55)، بالإضافة إلى مدمرة الصواريخ (يو إس إس فاراجوت)، أثناء عبورهما عبر مضيق هرمز.

وأوضحت الصحيفة أن "حادثة مضايقة حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن وقعت، في الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكن صور الأقمار الصناعية كشفت الحادثة أمس، مشيرة إلى أن "عددا من السفن الإيرانية الصغيرة اقتربت من السفن الحربية الأمريكية على بعد 400 ياردة".

ووفقا للصحيفة، فإن الموقع الحالي لسفينة "يو إس إس أبراهام لنكولن" موجود في المحيط الهندي خارج الخليج ومضيق هرمز مباشرة، فيما ستقوم حاملة الطائرات الأمريكية، هاري ترومان، باستبدالها وهي الآن في البحر المتوسط في طريقها إلى الخليج.