أقوى الأساطيل البحرية في العالم...من يملكها؟

وهناك 5 دول تملك أقوى الأساطيل البحرية الحربية في العالم وهي، بحسب تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست"، الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وبريطانيا واليابان.

وجاء ترتيب هذه الدول، بحسب المجلة الأمريكية، على النحو التالي:

1 – الولايات المتحدة الأمريكية

تتصدر الولايات المتحدة ترتيب أصحاب أقوى الأساطيل الحربية في العالم. ويحتوي أسطولها على 288 قطعة بحرية منها 10 حاملات طائرات و22 طرادا و62 مدمرة و17 فرقاطة و72 غواصة.

ويشير التقرير إلى أن القطع البحرية الأمريكية تتواجد في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي وفي البحر المتوسط والخليج. وتضم القوات البحرية الأمريكية 109 آلاف شخص.

2 – الصين

بعد أن تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الصيني شهد الأسطول الصيني تطورا كبيرا، وأصبح يمتلك حاملة طائرات و3 سفن إنزال و25 مدمرة و42 فرقاطة و8 غواصات تعمل بالطاقة النووية و52 غواصة تعمل بالطاقة الكهربائية.

© AFP 2019 / Mark Schiefelbein / POOL الأسطول الصيني- غواصة مشروع 094 "لونغ مارتش 15" (Long March 15)

3 – روسيا

لا تنسب روسيا نفسها إلى القوى البحرية ولكنها تمتلك أسطولا بحريا كبيرا يضم 79 قطعة بحرية كبيرة منها حاملة طائرات و5 طرادات و13 مدمرة و52 غواصة.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تركز على تطوير أسلحة أسطولها البحري وتزويده بأسلحة الدقة العالية.

4 – بريطانيا

تقلّص الأسطول البحري البريطاني في الأعوام الأخيرة مثله في ذلك مثل بقية أفرع القوات المسلحة البريطانية ليصبح يمتلك 4 سفن إنزال و19 فرقاطة ومدمرة و7 غواصات تعمل بالطاقة النووية و4 غواصات مزودة بالصواريخ البالستية.

5 – اليابان

أتت اليابان في ذيل ترتيب أصحاب أقوى 5 أساطيل بحرية حربية.

© AP Photo / Itsuo Inouye الأسطول الياباني - غواصة "يو كيشيو" خلال المناورات العسكرية في منطقة ساغامي

وهي تمتلك 114 قطعة بحرية منها 46 مدمرة و16 غواصة.