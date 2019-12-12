وزير الخارجية التركي: إصلاح منظمة التعاون الإسلامي بات ضروريا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن إصلاح منظمة التعاون الإسلامي بات ضروريا.

وأضاف جاويش أوغلو، خلال فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء المنظمة بالرباط، قائلا: "علينا أن نعمل جميعا لتحقيق هذا الإصلاح"، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول".

وتابع وزير الخارجية التركي: "علينا أن نتجاوز النزاعات الثنائية كي لا تصبح عقبة أمام تحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي ".

جدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، انطلقت في المغرب، اليوم الخميس، بمشاركة تركيا، ويشارك جاويش أوغلو، في الاحتفال المنظم من طرف وزارة الخارجية المغربية في العاصمة الرباط، ويستمر يوما واحدا.

وذكر بيان، نشرته "الأناضول" أن الاحتفال يشكل دعوة إلى استحضار حصيلة العمل الإسلامي المشترك خلال هذه الفترة، وتقييم منجزاته واستشراف آفاقه المستقبلية، كما يهدف أيضا إلى الإسهام في تأهيل منظمة التعاون الإسلامي، لتقوم بدور مؤثر وفاعل على الساحة الدولية.

وأضاف البيان أن "المنظمة وفق التصور المغربي، مدعوة إلى تجديد وتطوير آليات العمل الإسلامي المشترك، بما يتلاءم مع التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تواجهها الأمة".