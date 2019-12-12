صحيفة: نتنياهو يتخلى عن جميع مناصبه باستثناء رئاسة الوزراء

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الهيئة العليا للكنيست، أنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية، باستثناء منصب رئيس الوزراء.

ويتولى نتنياهو، حاليا 4 حقائب وزارية بجانب رئاسة الحكومة، هي "الصحة، والزراعة، والرفاه، وشؤون الشتات"، ومن المرجح أن يعين وزراء جدد لتولي هذه الحقائب، وذلك حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ويأتي بلاغ نتنياهو، بعدما صادقت الهيئة العامة للكنيست بشكل نهائي، على قانون حل الكنيست الثاني والعشرين، حيث صوت 94 نائبا مع القانون، من دون أي معارض.

وتشهد إسرائيل فراغا سياسيا منذ نحو عام، حيث أجريت انتخابات أولى للبرلمان "الكنيست"، في أبريل / نيسان 2019 الماضي، وانتهت نتائج الانتخابات الأخيرة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى حالة من التوازن حالت دون تمكن أي من الحزبين الكبيرين "الليكود" و"أزرق أبيض" في تشكيل ائتلاف حكومي برئاسته أو من خلال شراكة بينهما.

وزاد الموقف تعقيدا، نظرا لتشبث زعيم اليمين، رئيس الحكومة الانتقالية بنيامن نتيناهو، بكرسي الحكم في محاولة لإنقاذ نفسه من لوائح الاتهام التي وجهت ضده من المستشار القضائي للحكومة بتهم الفساد، وتلقي الرشوة والاحتيال، وخيانة الأمانة.