نتنياهو يبعث رسالة جديدة إلى ترامب

بعث رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقدم نتنياهو الشكر لترامب لإصداره مرسوما رئاسيا لمكافحة "معاداة السامية"، الذي يمنع التمويل الحكومي الأمريكي للجامعات والهيئات التي يثبت أنها تميز اليهود على أساس الجنسية والعرق.

أشكر الرئيس ترامب لنشر المرسوم الرئاسي الذي يحظر التمييز ضد الشعب اليهودي. لا يمكن استخدام حرية التعبير كغطاء لإطلاق هجمات معادية للسامية ضد الشعب اليهودي ودولة إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 12, 2019

وقال نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر":

أشكر الرئيس ترامب على نشره المرسوم الرئاسي ضد التمييز ضد الشعب اليهودي.

ويرى رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي أن هذا القرار سيحد من الهجمات المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي ودولة إسرائيل.

وذكرت صحيفة "هاآرتس"، مساء أمس الأربعاء، أنه من المقرر أن يوقع ترامب اليوم على مرسوم رئاسي لمكافحة اللاسامية، سيتم بموجبه تجميد تحويل اعتمادات لجامعات وهيئات أمريكية تحجم عن توفير الحماية لطلاب يهود من التمييز والعنصرية.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن هذا المرسوم الرئاسي سيشمل تعريفا واسع النطاق لمفهوم اللاسامية ليشتمل على توجيه انتقادات عنصرية إلى دولة إسرائيل

وأوردت الصحيفة العبرية أن هذا التعريف الأمريكي الجديد قد تم تبنيه منذ عام 2016، من قبل اتحاد البحثيين في الهولولكوست، وأنه يتضمن مقارنة إسرائيل بألمانيا النازية، وبأن المرسوم الرئاسي لا يعتبر ملزما، قانونا، ولكن يؤخذ في الاعتبار.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المرسوم الذي يوقعه الرئيس ترامب ينص على تعريف اليهود كمجموعة قومية يحظر التمييز ضدها بموجب المادة السادسة من قانون حقوق المواطن الأمريكي.

وبحسب الصحيفة فإن المرسوم يعني تجميد الاعتمادات الفيدرالية التي تتلقاها هيئات وجامعات أمريكية في حال اقتنعت سلطات واشنطن بأنها لا تعمل بما هو مطلوب لحماية اليهود من التمييز ضدهم ومظاهر العنصرية.

وأوضحت أنه من المقرر أن يوقع ترامب المرسوم قبل استضافته، اليوم، في البيت الأبيض مؤيديه ومتبرعين لحملته الانتخابية من أبناء الجالية اليهودية.