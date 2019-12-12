الانتخابات العامة البريطانية... تقدم "المحافظين" بزعامة جونسون

يدلي الناخبون البريطانيون، بأصواتهم في الانتخابات العامة، التي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون، حتى الآن.

وبدأت الانتخابات، اليوم الخميس، ويسعى حزب المحافظين للفوز بأغلبية مجلس العموم البريطاني في تلك الانتخابات، لإنهاء الخلاف حول قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

تقول صحيفة "تليغراف" البريطانية، إن استطلاع رأي أجرته مؤسسة "سافانتا كومرس"، يشير إلى أن تقدم حزب المحافظين، لم يعد سوى بنسبة 5 في المئة، حيث حصل المحافظون على نسبة 41 في المئة، بينما ارتفع التأييد لحزب العمال ليصل إلى 36 في المئة.

Back me to get Brexit done. Vote Conservative today. pic.twitter.com/pHGc3bEbti — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019

وبحسب الاستطلاع، يكون من الصعب تحديد نتيجة الانتخابات، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن كل خمسة تقريبا قد يغيرون رأيهم، وهو من المحتمل أن نرى أغلبية صريحة لحزب المحافظين أو نرى برلمانا معلقا.

ويعول البريطانيون على انتخابات اليوم أملا في الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان، الذي أدى انقسامه حتى الآن إلى عرقلة تنفيذ "بريكست"، بينما يدعوا جونسون البريطانيين للتصويت لصالح حزبه من أجل إنهاء قضية البريكست.

وتأجل اتفاق "بريكست" ثلاث مرات وحدد الآن موعده في 31 يناير/ كانون الثاني، وإذا حصل حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون على أغلبية، فإن ذلك سيسمح له بتمرير الاتفاق على شروط الانفصال، التي تفاوض عليها مع بروكسل.