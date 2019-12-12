ترامب: أمريكا تقترب جدا من عقد صفقة تجارية مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "قريبة جدا" من إبرام صفقة تجارية مع الصين، وذلك قبل أيام فقط من فرض رسوم جديدة على الواردات الصينية.

وغرد "ترامب" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أقترب جدا من صفقة كبيرة مع الصين، إنهم يريدون ذلك، وكذلك نحن".

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

وقالت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن يجتمع دونالد ترامب مع كبار مستشاريه التجاريين اليوم الخميس لمناقشة الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكانت وزارة التجارة الصينية، قالت اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن التجارة، لكنها أحجمت عن التعليق بخصوص خطوات انتقامية محتملة إذا فرضت واشنطن رسوما مقررة على سلع صينية مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على واردات صينية بنحو 160 مليار دولار مثل الأجهزة الخاصة بالألعاب الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر ولعب الأطفال، يوم الأحد.

وتتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يطلق عليه "المرحلة واحد" من اتفاق يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري القائمـ لكن لم يتضح إذا كان مثل هذا الاتفاق سَيُبرم في المدى القصير.

وتطالب الصين بإلغاء الرسوم الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على سلع بقيمة 375 مليار دولار تستوردها من الصين، فضلا عن إلغاء الرسوم المقرر أن تفرض في 15 ديسمبر كانون الأول على بقية صادراتها إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 156 مليار دولار.

وطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بالتعهد بحد أدنى من المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية وتنازلات أخرى خاصة بحقوق الملكية الفكرية وفتح أسواق الخدمات المالية في الصين.