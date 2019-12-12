اليونان: سنستضيف القواعد العسكرية الأمريكية إذا أجبرت على مغادرة تركيا

قال مصدر دبلوماسي يوناني للصحفيين إن اليونان يمكنها استضافة القواعد العسكرية الأمريكية إذا أُجبرت على مغادرة تركيا، خاصة قاعدة "إنجرليك".

أثينا – سبوتنيك. أتت تصريحات الدبلوماسية اليونانية على خلفية تهديد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بغلق قاعدتي "أنجيرليك" و"كورجيك" الأمريكيتين، في حال فرضت واشنطن عقوبات على تركيا بشأن منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية.

يستخدم سلاح الجو الأمريكي قاعدة "إنجرليك" الجوية في مقاطعة أضنة جنوب تركيا، في منطقة كوريجيك بمقاطعة ملاطية في جنوب شرق تركيا، حيث تتضمن محطة رادار للإنذار المبكر بالهجمات الصاروخية، وهي جزء من نظام الدفاع الصاروخي لحلف الناتو في أوروبا، كما توفر قاعدة لعمليات القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال مصدر دبلوماسي في إجابة عن سؤال عما إذا كانت اليونان مستعدة لقبول القواعد الأمريكية في حال أثارت تركيا مسألة مغادرة الجيش الأمريكي "من الواضح أنه يمكننا استقبال أية قاعدة، الحمد لله، لدينا ما يكفي منهم".

وأضاف المصدر "إذا سألت عما إذا كنا سنخدم القواعد، فعندئذ نحن دولة عضو في الناتو، ونتيجة لذلك، يمكن لليونان دائما تلبية احتياجات الناتو في إطار الدستور اليوناني والقانون. أما بالنسبة للعلاقات الثنائية مع أمريكا، فقد وقعنا اتفاقية دفاع معها، وإذا كانت الولايات المتحدة تحتاج في المستقبل إلى مزيد من القدرات الدفاعية في اليونان، ستناقش الحكومة اليونانية ذلك بروح إيجابية".

وعندما سئل عن استعداد اليونان لقبول الأسلحة النووية، التي وفقا لبعض المصادر، موجودة في "إنجرليك" أجاب المحاور أنه لا يمكنه تأكيد وجود أسلحة نووية هناك.

وقال "نعلم جميعا أن هناك قاعدتين للولايات المتحدة في منطقة واسعة لديها القدرة على تخزين أسلحة نووية تكتيكية، لكنني لا أستطيع تأكيد مكان وجودهما، أنا لا أعرف ذلك، أنا لا أؤكد ذلك".