الشيوخ الأمريكي يدعم ترشيح جون سوليفان سفيرا لدى روسيا

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، ترشيح نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، لشغل منصب سفير أمريكا لدى روسيا الاتحادية.

واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لقناة "سي سبان"، صوت لصالح المرشح، أكثر من نصف الأعضاء. وبعد موافقة مجلس الشيوخ، سيتم توقيع مرسوم التعيين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبناء على ذلك، فإن سوليفان سيخلف جون هنتسمان الذي استقال في أغسطس/ آب الماضي من منصب السفير الأمريكي لدى موسكو.

وانضم سوليفان إلى وزارة الخارجية في أيار/ مايو 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح "الشخص الثاني" في الدبلوماسية الأمريكية. وهو أيضا الرئيس المشارك في حوار مكافحة الإرهاب من الجانب الأمريكي.

وبعد إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون في نيسان/ أبريل 2018، عمل سوليفان بشكل مؤقت، وزيرا للخارجية مدة 25 يوما.

وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سوليفان بأنه "دبلوماسي ذو خبرة مهنية عالية"، وأكد أن موسكو ستكون سعيدة بالتعاون معه، فيما أعرب نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، عن أمله في أن يكون سوليفان الشخص الذي سيرسم خطا يساعد على إخراج العلاقات الروسية الأمريكية من وضعها الحالي المعقد.