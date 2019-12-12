روسيا وباراغواي تبرمان اتفاقية للتعاون في الشؤون الجمركية

موسكو - سبوتنيك. أعلنت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، في بيان نشر على موقعها الرسمي: "تُعتبر هذه الاتفاقية أولى اتفاقية على المستوى الحكومي بين روسيا وباراغواي التي تضع أساساً قانونياً للتعاون المستقبلي بين هيئتي الجمارك في البلدين".

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية الحكومية في 10 كانون الأول/ ديسمبر في أسونسيون، من قبل نائب رئيس مصلحة الجمارك الفيدرالية في روسيا، فلاديمير إيفين، ومدير مصلحة الجمارك الوطنية في باراغواي ، خوليو فيرنانديس.

وتتيح أحكام الوثيقة فرصًا واسعة للتفاعل بين البلدين في مجال مكافحة التهريب والتزوير وأنواع أخرى من الجرائم الجمركية، شأنها شأن تنفيذ تدابير مشتركة لتبسيط الإجراءات الجمركية في التجارة المتبادلة، وتبادل المعلومات الأولية عن البضائع المنقولة عبر الحدود، والمساعدة المتبادلة في مسائل استحصال الرسوم الجمركية، وإدارة المخاطر، وتدريب الموظفين، وكذلك تبادل ودراسة الإحصاءات الجمركية.