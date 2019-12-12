مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى قرارا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن وسط توترات مع تركيا

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، قرارًا بشأن ضرورة الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن.

واشنطن - سبوتنيك. يهدف القرار إلى التعبير عن رأي مجلس الشيوخ بأنه يجب على الولايات المتحدة إجلال الإبادة الجماعية للأرمن من خلال الاعتراف الرسمي بها و"تذكرها".

بالإضافة إلى ذلك يحتوي القرار على دعوة لمنع محاولات إشراك السلطات الأمريكية أو ربطها بإنكار الإبادة الجماعية للأرمن "أو أي إبادة جماعية أخرى"، وكذلك تعزيز الوعي حول الإبادة الجماعية للأرمن.

يعد الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن عقبة في علاقات تركيا مع عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، إذ تم اعتماد قرار مماثل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من قبل الأغلبية الساحقة في مجلس النواب، القرار، الذي نوقش على مدى عقود، تم طرحه في مجلس النواب وسط تدهور حاد في علاقات واشنطن مع أنقرة بسبب العملية العسكرية التركية في سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن اعتراف مجلس النواب الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية يلقي بظلاله على العلاقات التركية الأمريكية.

يشار إلى أن الدولة العثمانية، قامت في أواخر القرن التاسع عشر – أوائل القرن العشرين بحملة مطاردة واضطهاد وقتل ممنهج بحق الأرمن التي بلغت ذروتها في عام 1915 وبلغ عدد ضحاياها 1.5 مليون أرمني، إذ أطلق الأرمن على هذه الأحداث اسم "الإبادة الجماعية للأرمن".

يذكر أن عددا كبيرا من دول العالم قد اعترف بهذه الأحداث بوصفها حقيقة تاريخية، اعتبارا من دولة أوروغواي التي أعلنت اعترافها عام 1965 وتليها فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا وليتوانيا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا واليونان وقبرص ولبنان وكندا وفنزويلا والأرجنتين والبرازيل وشيلى وبوليفيا والفاتيكان والجمهورية التشيكية والنمسا ولوكسمبورغ، كما اعترف بذلك البرلمان الأوروبي ومجلس الكنائس العالمي.

وترفض تركيا تقليديا تلك الاتهامات، بينما ترد سلبا على عمليات الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية بحق الأرمن.