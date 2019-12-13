إعلام: ترامب يوافق على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، والتي تشمل تأجيل الرسوم على الواردات الصينية، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

واشنطن - سبوتنيك. وكتبت "بلومبرغ" على تويتر: "وفقا للمصادر، الصفقة التي قدمها المفاوضون التجاريون للرئيس ترامب، تتضمن تأجيل جولة الرسوم الجديدة حتى 15 ديسمبر. الاجتماع التجاري انتهى والرئيس وافق على (الصفقة)".

BREAKING: Trump has signed off on a Phase One U.S.-China trade deal, averting fresh tariffs https://t.co/h6GZVoqhj8 pic.twitter.com/zsm51TlFLS — Bloomberg Economics (@economics) December 12, 2019

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، إن الولايات المتحدة "قريبة جدا" من إبرام صفقة تجارية مع الصين، وذلك قبل أيام فقط من فرض رسوم جديدة على الواردات الصينية.

وغرد "ترامب" عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أقترب جدا من صفقة كبيرة مع الصين، إنهم يريدون ذلك، وكذلك نحن".

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

وكانت وزارة التجارة الصينية، قالت يوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن التجارة، لكنها أحجمت عن التعليق بخصوص خطوات انتقامية محتملة إذا فرضت واشنطن رسوما مقررة على سلع صينية مطلع الأسبوع المقبل.

وتتفاوض الصين والولايات المتحدة على ما يطلق عليه "المرحلة واحد" من اتفاق يهدف لنزع فتيل النزاع التجاري القائم، لكن لم يتضح إذا كان مثل هذا الاتفاق سيبرم في المدى القصير.

وتطالب الصين بإلغاء الرسوم الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على سلع بقيمة 375 مليار دولار تستوردها من الصين، فضلا عن إلغاء الرسوم المقرر أن تفرض في 15 ديسمبر كانون الأول على بقية صادراتها إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 156 مليار دولار.

وطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين بالتعهد بحد أدنى من المشتريات من المنتجات الزراعية الأمريكية وتنازلات أخرى خاصة بحقوق الملكية الفكرية وفتح أسواق الخدمات المالية في الصين.