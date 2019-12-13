بومبيو يهنئ سوليفان على تعينه لشغل منصب السفير الأمريكي في موسكو

هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جون سوليفان على تعينه لشغل منصب السفير الأمريكي في موسكو، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من إقامة علاقات بناءة مع روسيا.

واشنطن - سبوتنيك. وكتب بومبيو على تويتر: "أهنئ جون سوليفان الذي أصبح اليوم سفيرا للولايات المتحدة لدى روسيا. أنا على ثقة من أن تجربته وخبرته الدبلوماسية ستسهم في تعزيز التعاون وإقامة علاقة بناءة مع روسيا".

Congratulations to John Sullivan on his confirmation as U.S. Ambassador to #Russia today. I'm confident his experience and diplomatic acumen will be an asset as we work to strengthen cooperation and build a constructive relationship with Russia. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 12, 2019

وسيخلف سوليفان جون هنتسمان الذي استقال في أغسطس/ آب الماضي من منصب السفير الأمريكي لدى موسكو.

وانضم سوليفان إلى وزارة الخارجية في أيار/ مايو 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح "الشخص الثاني" في الدبلوماسية الأمريكية. وهو أيضا الرئيس المشارك في حوار مكافحة الإرهاب من الجانب الأمريكي.

وبعد إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون في نيسان/ أبريل 2018، عمل سوليفان بشكل مؤقت، وزيرا للخارجية مدة 25 يوما.

وسبق أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سوليفان بأنه "دبلوماسي ذو خبرة مهنية عالية"، وأكد أن موسكو ستكون سعيدة بالتعاون معه، فيما أعرب نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، عن أمله في أن يكون سوليفان الشخص الذي سيرسم خطا يساعد على إخراج العلاقات الروسية الأمريكية من وضعها الحالي المعقد.