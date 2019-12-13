سلاح الجو في تشيلي يقول لا ناجين من حادث الطائرة المنكوبة

قال سلاح الجو في تشيلي يوم الخميس إنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا.

وأوضح سلاح الجو أن البحث لم يسفر عن العثور عن ناجين، بحسب "رويترز".

وأفيد، سابقا، بأن الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا ووزير الداخلية ووزير الدفاع توجهوا إلى قيادة القوات الجوية، الواقعة في سانتياغو، لمراقبة عملية البحث عن الطائرة.

Tras el hallazgo de restos de la aeronave C-130 #FACh, se centralizan en una zona más acotada y reducida las labores de búsqueda por el accidente aéreo ocurrido en el mar de Drake. Este es el detalle de los medios que efectúan las labores de rastreo en #PuntaArenas. pic.twitter.com/SW2iuYjasQ — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) December 12, 2019

وذكرت القوات الجوية، في وقت سابق عبر تويتر، أن سفينتين تجاريتين وسفينتين حربيتين بالإضافة إلى 13 طائرة من بينها طائرة أرجنتينية تابعة لسلاح الجو وطائرة واحدة من أوروغواي شاركت في عمليات البحث، إضافة لمشاركة ثلاثة أقمار صناعية، بما في ذلك اثنين تابعين للولايات المتحدة.

هذا وكانت القوات الجوية في تشيلي، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، عن اختفاء طائرة عسكرية تابعة لها أثناء توجهها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.