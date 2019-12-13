زعيم حزب العمال البريطاني: لن أقود الحزب في الانتخابات البريطانية المقبلة

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين إنه لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة بعد أن أقر بأن الليلة كانت "مخيبة بشدة للآمال".

لندن - سبوتنيك وقال كوربين بعد أن فاز بمقعده الانتخابي في شمال لندن "هذه قطعا ليلة مخيبة بشدة للآمال بالنسبة لحزب العمال بالنتيجة التي حصلنا عليها".

وأضاف "لن أقود الحزب في أي حملة للانتخابات العامة المقبلة"، مضيفا أن الحزب الآن بحاجة لفترة من التأمل وأنه سيقود الحزب في الوقت الذي يناقش فيه مستقبله.

وتابع كوربن أن "الانقسام داخل البلد بشأن "البريكست" من بين أسباب فشل حزب العمل في الانتخابات البرلمانية".

وأشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين يوم الخميس إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 يناير/ كانون الثاني.

وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.

كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.