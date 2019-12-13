طائرة ركاب في اليابان تعود إلى المطار بسبب الغبار

كان سبب هذا القرار هو الغبار العائم في الطائرة. لم يصب أي من الركاب، وستتاح لهم الفرصة للقيام برحلة على متن طائرة أخرى.

حلقت الطائرة من مطار جزيرة هوكايدو، ولكن بعد عدة دقائق عادت إليه. لقد اشتكى الركاب من الغيار في صالون الطائرة.

وفقًا لممثلي شركة الطيران، قرر قبطان الطاقم إعادة الطائرة، لأن "صحة الركاب أهم شيء"، وفقًا وسائل إعلام.

في 10 ديسمبر/كانون الأول، عادت طائرة الركاب Yak-42، التي كانت تحلق من أوفا إلى نيجنفارتوفسك، بسبب تعطل أحد المحركات الثلاثة.