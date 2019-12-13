انتشال 6 جثث من جزيرة بركانية في نيوزيلندا

انتشل فريق من الجيش النيوزيلندي، يرتدي أقنعة واقية من الغاز وسترات مقاومة للاشتعال، ست جثث، اليوم الجمعة، من الجزيرة التي شهدت ثوران بركان هذا الأسبوع، في حين يعكف الأطباء على إسعاف الناجين المصابين بحروق شديدة.

وانطلق الفريق المؤلف من ثمانية أشخاص قبل الفجر وأمضى أربع ساعات في وايت آيلند، الجزيرة التي يقول خبراء إن بركانها قد يثور مجددا، وفقا لـ "رويترز".

ونجح الفريق في انتشال ست من ثماني جثث على الجزيرة ونقلهم إلى سفينة دورية بحرية تمهيدا لنقلهم إلى البر الرئيسي للتعرف عليهم.

New Zealand Police say the people missing following an eruption of a volcano on White Island are from New Zealand, Australia, the UK, the U.S & China.

Children ages 7 thru 14 were on the island.

Sending prayers.

🙏🏼🙏🏾🙏🏿🙏#whiteisland #NewZealand #volcano pic.twitter.com/EWe3EFnM6w — ~Marietta (@MariettaDaviz) December 9, 2019

ولم يفلح الفريق في العثور على الجثتين الباقيتين لأن معدات الحماية الثقيلة التي اضطروا لارتدائها أبطأت العملية المعقدة.

Images of our personnel and @NZPolice involved in the recovery operation today at Whakaari / #WhiteIsland. pic.twitter.com/WzYOhWk4to — NZ Defence Force (@NZDefenceForce) December 13, 2019

وقالت الشرطة إن فرق الغطس المنتشرة في المياه حول الجزيرة لم تعثر على شيء وستعاود المحاولة غدا السبت.

وقال مايك بوش مفوض شرطة نيوزيلندا للصحفيين في واكاتاني على بعد نحو 50 كيلومترا غربي الجزيرة "لم ينته الأمر بعد".

Despite the dangerous conditions, this pilot risked his life to save those who were caught in Monday's volcanic eruption on White Island. #NZvolcano #WhiteIsland pic.twitter.com/5JI3IHjExq — The Weather Network (@weathernetwork) December 13, 2019

وثار البركان، الذي يعد مزارا سياحيا شهيرا لرحلات اليوم الواحد، يوم الاثنين وانبعثت منه غازات ورماد فوق الجزيرة. وكان على الجزيرة وقت ثوران البركان 47 شخصا منهم سائحون من أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا والصين وماليزيا.

Bali bomb survivor Peter Hughes offers his encouragement to families of those badly burnt in the #WhiteIsland eruption: “people do get well; they do come back.” My report - pic.twitter.com/Bxul0DzvEU — Hugh Riminton (@hughriminton) December 12, 2019

ولا يزال العدد الرسمي للقتلى ثمانية نظرا لأن الجثث على الجزيرة مصنفة على أنها أشخاص مفقودون لحين تحديد هوية الضحايا.