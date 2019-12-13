توقعات بحصول المحافظين على أغلبية صريحة في البرلمان البريطاني

أفادت توقعات سكاي، اليوم الجمعة، بأن المحافظين البريطانيين قد يحصلون على زيادة بعدد الأصوات البرلمانية بحجم 78-82 صوتا.

لندن- سبوتنيك. وفي حال إثبات صحة التوقعات ستكون هذه النتيجة الأفضل لحزب المحافظين منذ عام 2002.

وفي الوقت الحالي، تم عد الأصوات في 634 مركزا انتخابيا من أصل 650. وحصل المحافظون حتى الآن، على 354 مقعدا في البرلمان، بينما حصل حزب العمال على 202، والقوميون الاسكتلنديون – 46 صوتا.

وأشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين، يوم أمس الخميس، إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا، ما سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 يناير/ كانون الثاني.

وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.

كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا، بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعدا، والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.