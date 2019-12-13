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11:40 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    شينزو آبي

    رئيس وزراء اليابان يؤجل زيارته إلى الهند بسبب الاضطرابات

    © REUTERS / TORU HANAI
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    قالت وزارة الخارجية الهندية، يوم الجمعة، إن زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لإجراء محادثات قمة مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، قد تم تأجيلها.

    كان من المقرر أن يصل آبي إلى الهند في 15 ديسمبر/ كانون الأول، لإجراء محادثات مع مودي في جواهاتي، المدينة الرئيسية في ولاية آسام الشمالية الشرقية، والتي أضرت بها الاحتجاجات هذا الأسبوع بسبب قانون الجنسية الجديد المثير للانقسام.

    الشرطة الهندية تعتقل نشطاء شباب في حزب المؤتمر المعارض احتجاجًا على مقتل أكثر من 100 طفل بسبب التهاب الدماغ في ولاية بيهار الهندية، خارج مقر وزير الصحة الهندي في نيودلهي، الهند، 27 يونيو/ حزيران 2019
    © AP Photo / Altaf Qadri
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    وقال رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في تغريدة: "قرر الجانبان تأجيل الزيارة إلى موعد مناسب للطرفين في المستقبل القريب"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    وأحرق محتجون في ولاية آسام في شمال شرق الهند بنايات واشتبكوا مع الشرطة، أمس الخميس، مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة 11 شخصا آخرين بجراح نتيجة إصابتهم بالرصاص، وسط تزايد الاحتجاجات على قانون اتحادي جديد يسهل على الأقليات غير المسلمة من الدول المجاورة الحصول على الجنسية الهندية.

    وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية إن ما يطلق عليه مشروع تعديل قانون المواطنة الذي أقره البرلمان، أول أمس الأربعاء، يهدف إلى حماية الأقليات المحاصرة في بنغلادش وباكستان وأفغانستان.

    ويعطي مشروع تعديل قانون المواطنة حق الحصول على الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس واليانيين ومعتنقي الزرادشتية والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنغلادش وباكستان قبل عام 2015.

    لكن ألوف المحتجين في ولاية آسام شمال شرقي البلاد، التي تربطها حدود مع بنغلادش، يقولون إن القانون سيفتح المنطقة أمام تدفقات المهاجرين الأجانب.

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    الكلمات الدلالية:
    رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى, شينزو آبي, اليابان, الهند
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