مبعوث أمريكي يزور سيئول قبل موعد نهائي لمحادثات كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية سيصل إلى سيئول يوم الأحد، قبيل الموعد النهائي الذي حددته بيونغ يانغ لواشنطن بحلول نهاية العام لإبداء مرونة في المحادثات النووية المتعثرة.

قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن ستيفن بيجون سيصل إلى سيئول في زيارة تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مشاورات مع نظيره لي دو-هون ومسؤولين آخرين.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الجانبين سيتبادلان وجهات النظر بشكل تفصيلي بشأن الوضع في الآونة الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف البيان: "سيناقش الجانبان سبل إحراز تقدم ملموس بخصوص نزع السلاح النووي بالكامل وتحقيق السلام الدائم".

وأثارت زيارة بيجون تكهنات بأنه ربما يحاول إنقاذ المفاوضات عن طريق التواصل مع كوريا الشمالية أو إرسال رسالة علنية، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتعهدت كوريا الشمالية باتباع "مسار جديد" لم تحدده إذا لم تنفذ الولايات المتحدة مطالبها قبل نهاية العام.