ترامب يهنئ جونسون ويؤكد: بعد "بريكست" يمكننا إبرام صفقة تجارية كبرى

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه على خلفية فوز حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية المبكرة في المملكة المتحدة، ستكون لندن وواشنطن قادرتين على إبرام "صفقة تجارية كبيرة" جديدة بعد "بريكست".

وكتب ترامب، على "تويتر": "تهانينا لبوريس جونسون بفوزه الكبير! الآن بعد بريكست، ستتمكن المملكة المتحدة والولايات المتحدة من إبرام اتفاق تجاري كبير جديد، ويمكن أن يصبح هذا الاتفاق أكبر وأكثر فائدة من أي اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي".

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

​وتم فرز الأصوات في 634 مركزا انتخابيا من أصل 650، وحصل المحافظون حتى الآن، على 354 مقعدا في البرلمان، بينما حصل حزب العمال على 202، والقوميون الإسكتلنديون – 46 صوتا.