مستشار ترامب: إذا قامت إيران بمهاجمتنا فإننا سنرد عسكريا

أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك، أن رد الفعل الأمريكي على أي هجوم إيراني سيكون كبيرا، وستقوم الولايات المتحدة بالرد عسكريا بشكل مباشر.

وقال برايان هوك أمام مجلس العلاقات الخارجية: "إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على القطاع النفطي الإيراني والتي طبقت بأكملها، في شهر مايو/أيار الماضي، أدت إلى تراجع تصدير النفط لدرجة لم نرها منذ الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينيات"، كما ذكرت صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية.

وأضاف: "هذا الأمر أدى إلى تراجع الصادرات إلى مليوني برميل يومياً وحرمان طهران من 80 في المئة من العائدات النفطية، ولفت هوك إلى أن على الإيرانيين إما الدخول في مفاوضات حقيقية أو رؤية اقتصادهم ينهار".

وحذّر براين هوك: "سترتكب طهران خطأ فادحاً إذا أساءت الحسابات حول ثباتنا، وإذا قامت إيران بمهاجمتنا فإننا سنرد عسكرياً، لا نريد حرباً جديدة في الشرق الأوسط لكننا عززنا من قدراتنا القتالية بـ 14 ألف جندي أميركي وكذلك نشاطاتنا الاستخبارية ونحن نعرف أننا وقفنا وأفشلنا العديد من العمليات التي كانت إيران تخطط لها منذ مايو".

وأضاف بومبيو، قائلاً: "ما داموا مستمرين في سلوكهم الضارّ، فإن حملتنا لممارسة أقصى الضغط مستمرة أيضاً".

وكانت قد أعلنت واشنطن عقوبات مالية جديدة ضد شبكة إيرانية للنقل البحري برئاسة رجل الأعمال عبد الحسين خضري المتهم بنقل أسلحة سراً إلى الحوثيين في اليمن.