دودون يعول على بحث مسألة الغاز مع بوتين وميلر الأسبوع المقبل

أعلن رئيس مولدوفا إيغور دودون، اليوم الجمعة، أنه يعول على بحث مسألة توريد الغاز إلى بلاده، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر، الأسبوع القادم.

كيشيناو- سبوتنيك. ونشر دودون تسجيل فيديو على قناة الرئيس في "يوتيوب": "أريد أن أتعهد مرة أخرى بأن الغاز والكهرباء سيكونان حتماً، ابتداءً من 1 كانون الأول/ يناير، ولن تكون هناك أي مخاطرة في هذه المرحلة. في الأسبوع القادم سأكون في موسكو، ومن المخطط عقد لقاء مع رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسنناقش، مرة أخرى، كل التفاصيل".

ومن الجدير بالذكر أن مولدوفا، في الوقت الحالي، تقوم بشراء الغاز من "غازبروم" وفقاً لاتفاق تم إبرامه عام 2008، وتتشكل أسعار الغاز اعتماداً على أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتنتهي مدة العقد في 31 كانون الأول/ ديسمبر القادم. وأشار الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية المولدوفية - الروسية، فاسيلي شوفا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن حصول مولدوفا على الغاز يتوقف على كييف وعلى رغبتها بإمكانية الاتفاق مع روسيا على عبوره من أراضيها.