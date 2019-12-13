اشتباكات بين الطلاب والشرطة في نيودلهي بسبب قانون المواطنة

اندلعت اشتباكات بين طلاب وأفراد من الشرطة اندلعت في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الجمعة، بسبب قانون المواطنة الجديد المثير للانقسام.

ووفقا لوكالة "رويترز"، مئات الطلاب من جامعة الملة الإسلامية احتجوا على القانون الجديد، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق الحشد.

ويمنح مشروع قانون المواطنة الجديد حق الحصول على الجنسية الهندية لست من الأقليات الدينية من بنغلادش وباكستان وأفغانستان المجاورة، ويقول محتجون في ولاية آسام إن القانون سيفتح المنطقة أمام تدفقات المهاجرين.

ولقي شخصان على الأقل مصرعهما في مدينة آسام، يوم أمس الخميس، عندما أطلقت الشرطة النار على حشود كانت تشعل النار في مبان وتخرب محطات قطارات احتجاجا على القانون.