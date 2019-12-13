برلين: "البريكست" سيكون على الأرجح نهاية يناير 2020

أعلن ممثل وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتقد بأنه بعد الانتخابات البرلمانية في بريطانيا، أصبح خروج الأخيرة الناجح من الاتحاد الأوروبي واردا بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني 2020.

برلين- سبوتنيك وقال الممثل، في مؤتمر صحفي: "نحن ننطلق من حقيقة أن احتمال التصديق الناجح كبير. ينبغي على البرلمان الأوروبي التصويت أيضًا على هذه القضية. ونتيجة لهذا، من المحتمل أن يكون لدينا خروج "بريكست" في 31 يناير 2020. وسنرى بعد ذلك كيفية بناء العلاقات في المستقبل".

وبدوره أشار ممثل وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، إلى أن برلين تعوّل على الوضوح فيما يتعلق بتطور الأحداث بعد الانتخابات في بريطانيا.

وقالت بهذا الصدد: "لقد أخذنا في الاعتبار نتائج الانتخابات في بريطانيا، ونأمل أن يعطي هذا الاعتبار الوضوح للشركاء الأوروبيين والاقتصاد الأوروبي. يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية تحددها اتفاقية الانسحاب ثم مرحلة ثانية ستحدد العلاقة المستقبلية".

وذكر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أنه "بعد الانتخابات لدينا فهم للطريقة التي سوف تسير بها بريطانيا، بعد عدة سنوات من عدم اليقين الذي أثقل على المواطنين والشركات ليس فقط في بريطانيا، إنما أيضا وفي ألمانيا وبقية الاتحاد الأوروبي".

وقال إن الفترة الانتقالية يمكن تمديدها لعام: "من المحتمل جدًا أن يحدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم في نهاية يناير 2020. ستكون لدينا فترة انتقالية قبل 31 ديسمبر 2020 ، ليتمكن المواطنون والشركات من التكيف مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".