ماكرون يدعو الرئيس الجزائري الجديد للتحاور مع الشعب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، الذي فاز الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس، إلى التحاور مع الشعب.