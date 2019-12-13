بوتين يهنئ جونسون بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، البريطاني، بوريس جونسون، على تعيينه رئيسا للوزراء، معربا عن ثقته في تطوير الحوار والتعاون بما يفي بمصلحة روسيا وبريطانيا.

موسكو - سبوتنيك. ونقل موقع الكرملين، اليوم الجمعة، عن بوتين، قوله إنه "على ثقة من أن تطوير الحوار البناء والتعاون في مختلف المجالات من شأنه أن يلبي مصالح شعوب بلادنا والقارة الأوروبية بأكملها".

​وتم فرز الأصوات في 634 مركزا انتخابيا من أصل 650، وحصل المحافظون حتى الآن، على 354 مقعدا في البرلمان، بينما حصل حزب العمال على 202، والقوميون الإسكتلنديون على 46 صوتا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال، اليوم الجمعة، عقب فوزه بمقعده في أوكسبريدج، إن نتائج الانتخابات ستمنح حزب المحافظين "تفويضا جديدا وقويا" لإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون: "في هذه المرحلة يبدو أن هذه الحكومة المحافظة نالت تفويضا جديدا وقويا ليس لإنجاز بريكست فحسب لكن لتوحيد البلاد والنهوض بها".

وأظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا، الخميس، أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، مما سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير/كانون الثاني.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد إيبسوس/موري لحساب وسائل الإعلام البريطانية، فإن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعدا لحزب العمال.

وما إن شاع نبأ فوز جونسون حتى قفز سعر الجنيه الاسترليني بنسبة زادت عن 2 في المئة مقابل الدولار وقاربت 2 في المئة مقابل اليورو.