مصدر عسكري: تركيا وروسيا توقعان اتفاقية الإنتاج المشترك لصواريخ "إس-400"

أفاد مصدر في صناعة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن تسليم الكتيبة الثانية للأنظمة الدفاعية الجوية "إس-400" الروسية إلى تركيا يفترض إنتاج مشترك ونقل للتكنولوجيا، ومن المتوقع أن يوقع العقد بحلول أبريل/ نيسان 2020.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "العقد بشأن توريد منظومة "إس-400" من روسيا يشمل دفعتين. الأولى قد تم تسليمها. وفي الوقت الراهن تجري عملية التدريب، وفي أبريل من العام المقبل ستعمل الأنظمة بشكل كامل. بالنسبة لهذا القسم، لا ينص الاتفاق على الإنتاج المشترك ونقل التقنيات، فقد وصلت المجمعات إلى تركيا مصنعة بالكامل في روسيا".

وشدد المصدر على أنه "لا أحد يستطيع الآن تحديد التاريخ الدقيق لتوقيع اتفاقية الإنتاج المشترك، ولكن يجب أن يحدث هذا قبل أبريل من العام المقبل".

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات الجارية بشأن الإنتاج المشترك، تتعلق بالكتيبة الثانية من " إس–400 "، مضيفاً أن "عقد التوريد قد تم توقيعه، وأن المفاوضات ليست حول الشراء، ولكن حول الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا. والمفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة، في حين أنه لا يوجد أي شك، في أن الطرفين سيتمكنان من الاتفاق".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أكملت هذا العام عقدا لتوريد أربعة كتائب من منظومة "إس-400" إلى تركيا بقيمة 2.5 مليار دولار.

وبدأت عمليات تسليم أحدث منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-400" والتي تسببت بنشوب أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف تموز/يوليو 2019، ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم تشغيل منظومات صواريخ "إس-400" كاملة في نيسان/أبريل عام 2020.

وطالبت واشنطن برفض الصفقة مقابل الحصول على منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء صفقة بيع أحدث المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-35" لتركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقا لقانون "مواجهة خصوم أمريكا" إلا أن أنقرة رفضت تقديم أي تنازلات.