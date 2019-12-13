الصين تعتزم استيراد المزيد من القمح والذرة من الولايات المتحدة

أعلن هان جون، نائب وزير الزراعة الصيني، اليوم الجمعة، إن بلاده ستستورد المزيد من القمح والذرة من الولايات المتحدة بعد إبرام اتفاق للتجارة.

موسكو- سبوتنيك. وأوضح الوزير: "بعد سريان الاتفاقية، سنستورد القمح والذرة والأرز من الولايات المتحدة، ولقد بدأنا بالفعل في استيراد القمح والذرة من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، ولكن سيتم التحكم بشكل صارم في كمية الحصص، وأكد هان جون "هذا سيكون محدودا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أن بلاده لا تعتزم فرض رسوم إضافية على المنتجات الصينية في 15 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال ترامب في تغريده على "تويتر"، اليوم الجمعة: "اتفقنا على مرحلة أولى كبيرة للغاية من الصفقة مع الصين. لقد وافقوا على العديد من التغييرات الهيكلية والمشتريات بالجملة للمنتجات الزراعية والطاقة والسلع الصناعية"، مضيفا أن "العقوبات التي كانت سارية المفعول في 15 كانون الأول/ ديسمبر، لن يتم تطبيقها بسبب حقيقة أننا أبرمنا صفقة. سنبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية على الفور، ولن ننتظر حتى انتخابات 2020. هذه صفقة رائعة للجميع. شكرا لك".

وسبق أن أكد الجانب الصيني توصل واشنطن وبكين لاتفاق حول نص الجزء الأول من الاتفاقية التجارية.