البرلمان التركي يعلق على قرار الشيوخ الأمريكي بشأن "إبادة الأرمن"

علق رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، اليوم الجمعة، على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن "إبادة الأرمن".

وقال شنطوب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن قرار الشيوخ الأمريكي، لا يؤخذ على محمل الجد.

وقلل رئيس البرلمان التركي، من أهمية اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار حول الإبادة الأرمنية قائلا "لا يؤخذ على محمل الجد".

وشدد رئيس البرلمان التركي أن الولايات المتحدة لا تهمها مسألة الأرمن ولا أحداث 1915، وإنما تستخدم كل ما هو متاح لها من أجل تعزيز موقعها في قضايا راهنة تتفاوض فيها مع تركيا.

وأشار شنطوب إلى أن البرلمان التركي أدان قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تستغل أحداث 1915 والأرمن.

وتابع شنطوب قائلا "البت بالمسائل التاريخية ليست من مهمة البرلمانات، لو سئل أعضاء مجلس الشيوخ عن أحداث 1915 لا أعتقد أنهم يمتلكون أية إجابة".

واستمر بقوله "الشيء الوحيد، الذي يحفّز هؤلاء هو اتخاذ قرار يزعج تركيا".

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة على خلفية اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يتعلق بجرائم إبادة الأرمن.

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن، دون اعتراض أي عضو على مشروع القرار، وكان بإمكان أي سيناتور عرقلة التصويت بإبداء اعتراضه عليه.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم، بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة إنه "ليس من الصواب أن يتنبى السياسيون قرارات أو مزاعم بشأن قضايا تاريخية لا أساس لها".

ويهدف القرار إلى التعبير عن رأي مجلس الشيوخ بأنه يجب على الولايات المتحدة إجلال الإبادة الجماعية للأرمن من خلال الاعتراف الرسمي بها و"تذكرها".

بالإضافة إلى ذلك يحتوي القرار على دعوة لمنع محاولات إشراك السلطات الأمريكية أو ربطها بإنكار الإبادة الجماعية للأرمن "أو أي إبادة جماعية أخرى"، وكذلك تعزيز الوعي حول الإبادة الجماعية للأرمن.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن اعتراف مجلس النواب الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية يلقي بظلاله على العلاقات التركية الأمريكية.

وعلق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على تبني مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، قرارًا بشأن ضرورة الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن.

وقال الوزير التركي إن "أولئك الذين يستخدمون التاريخ لأغراض سياسية جبناء لا يريدون مواجهة الحقيقة".

وكتب رئيس قسم الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن "تصرفات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي تضر بالعلاقات التركية الأمريكية".