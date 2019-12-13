بعد الهجوم على قوات عراقية... أمريكا تتوعد إيران بـ"رد حاسم"

وقال بومبيو على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، "ندين بشدة الهجوم الذي شنه أتباع إيران وأسفر عن إصابة 5 جنود عراقيين قرب مطار بغداد هذا الأسبوع".
وتابع قائلا "للزعماء الإيرانيين، الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم إذا حاولت إيران أو أتباعها إلحاق أي ضرر بالأمريكيين أو شركائنا العراقيين".
We strongly condemn the Iranian proxy attack that wounded five Iraqi soldiers near the Baghdad Airport this week. To Iran’s leaders - the U.S. will respond decisively if #Iran or its proxies harm U.S. personnel or our Iraqi partners.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 13, 2019
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