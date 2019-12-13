الأسهم الأمريكية تغلق شبه مستقرة بعد الإعلان عن اتفاق تجارة مع الصين

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي دون تغير يذكر، اليوم الجمعة، بعد تسجيل مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق من الجلسة، مع إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق تجارة أولي، مما هدأ التوترات التي كانت تهز الأسواق.

وارتفع داو 3.46 نقطة بما يعادل 0.01 بالمئة ليصل إلى 28135.51 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 0.2 نقطة أو 0.01 بالمئة أيضا ليسجل 3168.77 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 17.56 نقطة أو 0.2 بالمئة إلى 8734.88 نقطة، وفقا لرويترز.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أعلن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة توصلت إلى ما يطلق عليه اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع الصين، بمقتضاه ستعلق واشنطن فرض رسوم جمركية على واردات صينية كان من المقرر أن يبدأ سريانها يوم الاحد.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن إدارته توصلت إلى "اتفاق كبير جدا للمرحلة 1 مع الصين، وأوضح: "هم وافقوا على تغييرات هيكلية كثيرة ومشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع المصنعة".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستخفض بعض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على بضائع صينية.