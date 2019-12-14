محتجون يهتفون في لندن: جونسون ليس رئيس وزرائي

قام مئات من المحتجين بمسيرة في وسط لندن يوم الجمعة احتجاجا على نتائج الانتخابات البريطانية وهتفوا "بوريس جونسون ليس رئيس وزرائي" و"بوريس بوريس بوريس.. ارحل ارحل ارحل".

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "تحدوا حكم المحافظين" و"أهلا باللاجئين" وساروا مسرعين من أمام مقر رئيس الوزراء في داوننج ستريت إلى ميدان الطرف الأغر ومنطقة المسارح مما أعاق حركة المرور ودفع الشرطة للانتشار المكثف، بحسب "رويترز".

'Not my prime minister', protesters march in London against Johnson https://t.co/pmJvlDNlA2 pic.twitter.com/qACF0hl9ZV — Reuters (@Reuters) December 13, 2019

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بالانتخابات التي أجريت أمس الخميس بفارق كبير عن حزب العمال.