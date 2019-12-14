كوريا الشمالية تجري تجربة "تعزز قدرات الردع النووي"

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت،أنها أجرت تجربة أخرى وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية.

ونقلت رويترز عن كوريا الشمالية قولها بأن "التجربة ستعزز من قدرات الردع النووي".

وكان مركز بحوث كوري شمالي، قد صرح أن بيونغ يانغ قد تعلن انتهاء المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية"يونهاب"، فإن المركز أكد: "يبدو أن مؤتمر حزب العمال هو اجتماع طارئ مرتبط بموعد نهاية المفاوضات، والذي حدده الزعيم كيم جونغ أون بنهاية العام الجاري"، وأضاف: "لم يتم تحديد موعد نهائي ولكن قيل إن الاجتماع سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، ما يشير لتوقع تغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مع تأمين سبب لاتخاذ "نهج جديد" في حال لم يحدث ذلك."

وتحث كوريا الشمالية واشنطن على إظهار بعض المرونة قبل نهاية العام، محذرة، أنه في حال لم يحدث هذا، ستتخلى عن المفاوضات مع الولايات المتحدة وتتخذ "نهجا جديدا".

وصرح الباحث في المعهد الاستراتيجي للأمن القومي، تشوي يونغ هوان، قائلا: "لا نعرف ماذا سيفعل بيغين عندما يأتي، ولكن إذا جاءت تشوي لقرية بانمونغوم لمقابلته، قد تصبح هذه علامة إيجابية"، وأضاف: "من الممكن أن يرتبا لقاءً للعام القادم وتجاوز الموعد النهائي بدون استفزازات كبيرة."