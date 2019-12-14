فرصة ذهبية للبنان بعد إجراء رسمي من دولة سويسرا

كشفت وسائل إعلام سويسرية، اليوم السبت، أن سويسرا منحت إذنا لدول عدة للإطلاع على بيانات ومعلومات الأرصدة المالية في مصارفها.

وذكر موقع "Swiss Info" السويسري أن برلمان البلاد أقر قانونا يمنح العديد من الدول وبينها لبنان وتركيا وغيرها للاطلاع على البيانات والأرصدة المالية في مصارفها وبنوكها المتواجدة على أراضيها.

البرلمان السويسري يصدر موافقته على منح الدولة اللبنانية الحق بالاطلاع على بيانات ومعلومات ارصدة اللبنانيين في سويسرا.

طريق استرداد الاموال المنهوبة اصبح سالكاً من جانب سويسرا، الكرة الآن في ملعب لبنان ووزارة المال فيه.

لا حجج بعد اليوم.

نبأ سار... للتعميم!https://t.co/b624RrFrEa — George Okais (@OkaisGeorge) December 13, 2019

وعلق النائب اللبناني، جورج عقيص، بتغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا: "البرلمان السويسري يصدر موافقته على منح الدولة اللبنانية الحق بالاطلاع على بيانات ومعلومات أرصدة اللبنانيين في سويسرا".

وتابع قائلا:"طريق استرداد الأموال المنهوبة أصبح سالكا من جانب سويسرا، الكرة الآن في ملعب لبنان ووزارة المال فيه. لا حجج بعد اليوم". وختم قائلا:"نبأ سار... للتعميم!".