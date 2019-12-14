مهاتير محمد: العقوبات أمر غير عادل وهي أحد أشكال الديكتاتورية

قال رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، إنه لا يؤمن بتطبيق العقوبات الاقتصادية على الدول من أجل إلزامها ببعض التغيير، واصفا تلك العقوبات بأحد أشكال الديكتاتورية.

القاهرة- سبوتنيك وذكر محمد، في منتدى الدوحة اليوم السبت، "لا نؤمن بتطبيق العقوبات على الدول من أجل إلزام الدول وإجبارها على تقبل بعض الأيديولوجيات وتغيير بعض الحكومات".

وأضاف محمد "لن تعاني الدولة المستهدفة فقط من العقوبات بل شركائها الاقتصاديون والتجاريون".

وتابع "ما من قانون دولي يتيح ذلك، هذا أمر غير عادل وغير منصف، ووحدها الدول القوية هي التي تتخذ هكذا إجراء، إنها شكل من الديكتاتورية".

وافتتح أمير قطر، اليوم السبت، منتدى الدوحة، الذي ينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب".

ويشهد المنتدى مشاركة رئيس وزراء ماليزيا، محمد مهاتير. ومن تركيا، وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن.

ومن الولايات المتحدة، وزير الخزانة ستيفن منوشن، برفقة مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب.

وكان "منتدى الدوحة" قد تم إنشاؤه عام 2000 كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.