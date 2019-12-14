ترامب يحصل على معلومات هامة من أوكرانيا

وجمع جولياني هذه المعلومات أثناء قيامه بزيارة إلى أوكرانيا وعدد من البلدان الأخرى. وعاد جولياني إلى الولايات المتحدة السبت الماضي. وذكرت تقارير إعلامية أن جولياني يقوم بإعداد تقرير يقع في 20 صفحة للرئيس ترامب.

وكان جولياني قد قال في وقت سابق إنه يأمل في الحصول على معلومات تثبت تورط النائب السابق للرئيس الأمريكي، جوزف بايدن، وغيره من الديمقراطيين (أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي) في الفساد، من مسؤولين أوكرانيين.