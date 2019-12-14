كوريا الجنوبية تدرس توسيع نشاطها العسكري لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت كوريا الجنوبية أن المكتب الرئاسي استعرض، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الأمن الوطني، كيفية المساهمة في جهود المجتمع الدولي لحماية الشعب الكوري الجنوبي والسفن الكورية الجنوبية على مقربة من مضيق هرمز وتدعيم الأمن البحري هناك.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أنه "يبدو أن كوريا الجنوبية قد بدأت استكشاف طرق ملموسة بجدية للمساعدة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسط ضغوط واضحة من الولايات المتحدة".

وقالت الوكالة إنه في بيان صحفي عن نتائج الجلسة الأسبوعية للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني، التي انعقدت أول من أمس الخميس، أعلن المكتب الرئاسي أنه استعرض، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الأمن الوطني، كيفية المساهمة في جهود المجتمع الدولي لحماية الشعب الكوري الجنوبي والسفن الكورية الجنوبية على مقربة من مضيق هرمز وتأمين الأمن البحري هناك.

وذكرت "يونهاب" أن الولايات المتحدة الأمريكية "سعت للحصول على الدعم من حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، لعمليتها في الممر النفطي الوحيد الأكثر أهمية في العالم، خاصة منذ تصاعد التوترات مع إيران قبل عدة أشهر".

ونقلت عن بعض وسائل الإعلام المحلية القول إن الحكومة تدرس توسيع دور كوريا الجنوبية ونشاطها العسكري "على مراحل"، مضيفة "وتتمثل الخطوة الأولى المحتملة في إرسال ضابط دفاع إلى القيادة المشتركة المحلية التي يقودها الجيش الأمريكي".

وفي الوقت نفسه أكدت أنه لا يوجد أي تأكيد حتى الآن بشأن ما إذا كانت واشنطن قد طلبت رسميا دعم سيئول لهذا الغرض أم لا.