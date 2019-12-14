روسيا واليونان تطلقان مشروعا لإنشاء مركز معلومات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا واليونان أطلقتا عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، مشروعا لإنشاء مركز معلومات للممارسة المتقدمة في مجال التنمية لمنطقة البحر الأسود.

موسكو-سبوتنيك.عقد في 13 كانون الأول/ديسمبر، الاجتماع الـ14 للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، في أثينا، وحضره رؤساء وممثلو وزارات خارجية أذربيجان، ألبانيا، أرمينيا، بلغاريا، اليونان، جورجيا، مولدوفا، روسيا، رومانيا، صربيا، تركيا، أوكرانيا، ومراقبون وشركاء لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود في الحوار القطاعي.

ترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية ألكسندر بانكين، والذي أعلن أن موسكو تعتبر نتيجة الاجتماع جيدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "أطلقت روسيا واليونان مشروعا دوليا لإنشاء مركز للمعلومات والممارسات المتقدمة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنطقة البحر الأسود، الممول من أموال التبرعات الروسية لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود".

ويشار إلى أن الاجتماع تناول قضايا التعاون، بما في ذلك التمويل، النقل، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الثقافة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزيز مبادرات تيسير التجارة، آفاق إقامة علاقات مؤسسية بين منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتطوير التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود والاتحاد الأوروبي.

هذا وتنتهي رئاسة اليونان لنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، في 31 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام. وانتقلت رئاسة المنظمة للفترة من 1 كانون الثاني/ يناير، إلى 30 حزيران/يونيو، إلى رومانيا.