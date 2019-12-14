رئيس وزراء ماليزيا يلمح أنه قد يظل في منصبه بعد 2020

ألمح رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، اليوم السبت، إلى أنه قد يسعى للبقاء في منصبه بعد 2020.

وردا على سؤال، خلال منتدى الدوحة عما إذا كان سيتنحى في العام المقبل، قال إنه يريد حل المشكلات التي أوجدتها الحكومة السابقة قبل الاستقالة. وذكر أيضا أنه لا يستطيع ضمان من سيخلفه في رئاسة الوزراء.

كان مهاتير تعهد في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول بتسليم السلطة لخليفته المنتظر أنور إبراهيم رغم الاتهامات الجديدة الموجهة له بالاعتداء الجنسي، وأشار إلى أنه قد يسلم السلطة بعد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي التي تستضيفها ماليزيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وانتخب مهاتير على نحو غير متوقع في 2018 رئيسا لحكومة ائتلافية يقود أنور (72 عاما) أكبر حزب بها.

وسبق أن سجن أنور مرتين بتهمتي "اللواط" والفساد التي قال إن لهما دوافع سياسية.

وافتتح أمير قطر، اليوم السبت، منتدى الدوحة، الذي ينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب".

ويشهد المنتدى مشاركة رئيس وزراء ماليزيا، محمد مهاتير. ومن تركيا، وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن.

ومن الولايات المتحدة، وزير الخزانة ستيفن منوشن، برفقة مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، إيفانكا ترامب.

وكان "منتدى الدوحة" قد تم إنشاؤه عام 2000 كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.