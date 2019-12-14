بطلة فرنسا للتنس تتخطى معركة ضد السرطان

كشفت اللاعبة الإيطالية السابقة وبطلة فرنسا المفتوحة للتنس فرانشيسكا سكيافوني البالغة من العمر 39 عاما أنها خاضت "معركة صعبة" مع مرض السرطان.

وكتبت سكيافوني في تغريدة عبر تويتر: "مرحبا للجميع. بعد سبعة أو ثمانية أشهر من الصمت في وسائل التواصل الاجتماعي والعزلة عن العالم أود أن أشارككم ما حدث لي".

— Francesca Schiavone (@Schiavone_Fra) 13 декабря 2019 г.

وتابعت بقولها: "تم تشخيص إصابتي بالسرطان وخضعت لعلاج كيماوي. قاتلت في معركة صعبة والآن لا زلت أتنفس. انتصرت في المعركة والآن عدت للأجواء".

ووصلت سكيافوني، وهي أول إيطالية تتوج بلقب بالبطولات الأربع الكبرى، إلى أعلى مركز لها بالتصنيف العالمي حين احتلت المركز الرابع في 2011 واعتزلت في 2018 بعد 22 موسما.

وفازت بثمانية ألقاب للفردي خلال مسيرتها.